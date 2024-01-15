Живучий гад. Російський Іл-22 "дотягнув" до Анапи, але відновленню не підлягає, - Повітряні сили

Російський літак Іл-22, який було збито українськими військовими 14 січня над Азовським морем, міг долетіти до аеродрому. Однак він не підлягає відновленню.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами Ігната, пілоти Іл-22 все ж могли довести літак до аеродрому в російському місті Анапа та екстрено приземлитись.

"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе. Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті", - написав він під фото.

Також він заявив, що пріоритетною ціллю під час проведення операції все ж був літак-розвідувальник А-50.

"Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю для нас. І до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу", - зауважив він.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

З посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня РБК-Україна повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22.

15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зауважимо, що у Росії може бути 9 одиниць А-50, але не всі вони є боєздатні. Докладно про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - у матеріалі.

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