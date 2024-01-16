Уничтожение российских самолетов и помощь Украине от Швейцарии: новости за 15 января

Вчера, 15 января 2025 года, военные официально подтвердили уничтожение российских самолетов в районе Азовского моря. А Швейцария анонсировала выделение около 1,6 млрд евро помощи Украине.

Война России против Украины: последние новости

Залужный подтвердил сбитие двух российских самолетов

В Украине официально подтвердили сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января.

"Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", - написал Залужный.

Он также поблагодарил Воздушным силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российский самолет Ил-22, сбитый украинскими военными 14 января над Азовским морем, мог долететь до аэродрома. Однако он не подлежит восстановлению.

Швейцария передаст около 1,6 млрд евро помощи Украине

Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков (около 1,6 млрд евро) помощи в период с 2025 по 2028 год.

"Швейцария видит особый фокус на восстановлении Украины. С точки зрения Федерального совета восстановление имеет стратегическое значение для стабильности континента", - заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

По ее словам, политическим компасом восстановления служат принципы Лугано заложенные на конференции по вопросам восстановления Украины в июле 2022-го года.

"На поддержку Украины Швейцария запланировала на период следующей стратегии по международному сотрудничеству с 2025 до 2028 года 1,5 млрд франков", - заявила президент Швейцарии.

Глава Минобороны Британии допускает увеличение конфликтов в мире из-за РФ и не только

Мир становится более опасным, что потребует от Британии и ее союзников борьбы с "иррациональными" государствами. Лондон будет увеличивать расходы по обороне.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс считает, что в 2024 году мир станет опаснее и потребует от Великобритании и ее союзников борьбы с "иррациональными" государствами. Именно поэтому правительство стремится увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, и призвал другие демократические страны последовать этому примеру.

По его словам, через пять лет Британия может оказаться на нескольких театрах военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

"Спросите себя... что более вероятно - увеличение или уменьшение этого количества? Подозреваю, что мы все знаем ответ. Скорее всего, оно будет расти. Поэтому 2024 год должен стать точкой перелома", - сказал министр.

Когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации: названы сроки

Правительство может внести новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную Раду уже несколько недель.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова отметила, что новая редакция законопроекта будет в Раде уже в ближайшее время. Документ должен пройти определенный путь согласования в правительстве.

По ее словам, такой закон нужен как можно быстрее, поскольку это в интересах военных на передовой, которые защищают страну около 2 лет.

У замглавы Минобороны попросили конкретизировать сроки внесения законопроекта в Раду.

"Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет скорее всего несколько недель", - ответила она.

Позже Калмыкова добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или месяца.

В Мелитополе партизаны взорвали оккупантов вместе с техникой. В ГУР рассказали подробности

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны взорвали россиян вместе с техникой. Поражены вражеский автомобиль и четверо захватчиков.

"14 января 2024 года на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков "Patriot", - говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с вражеским внедорожником поражения получили четверо оккупантов.

Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехало несколько автомобилей с медиками.

"Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", - добавили в ГУР.

Правительство повысило зарплаты бюджетникам

Кабинет министров повысил с 1 января 2024 года зарплаты бюджетникам из-за роста минимальной зарплаты. Следующее повышение произойдет уже с 1 апреля.

"Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда - 3 195 гривен", - говорится в документе.

До этого должностные оклады с 1 декабря 2021 года рассчитывались исходя из должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны.

Таким образом, базовый оклад повышен на 10,4%.

В НАТО отреагировали на сообщения о подготовке Германии к возможной войне с РФ

Распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с РФ не является секретным разведывательным анализом.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что оно получило сценарий учения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе

"Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами", - заявил он.

Однако теперь в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев учения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.

В ВСУ раскрыли новую цель оккупантов на Марьинском направлении

У русских оккупантов появилась новая цель на Марьинском направлении. Они хотят взять под контроль село Новомихайловка Донецкой области.

"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается окружить Авдеевку, и сейчас у него появилась цель - пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", - отметил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Он уточнил, что больше недели россияне осуществляют там более полусотни атак в среднем за сутки.

Также, по словам спикера, оккупанты активнее применяют свою бронетехнику и усилили авиаудары. За прошедшие сутки враг 41 раз задействовал авиационное вооружение.

Свитолина и Ястремская с сенсацией победоносно прошли во второй круг Australian Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк успешно прошли первый раунд соревнований на Открытом чемпионате Австралии.

Первая ракетка Украины Свитолина провела на корте всего час. Юной обладательнице вайлдкард Тайли Престон отечественная теннисистка отдала всего четыре гейма. Правда, начали соперницы с двойного обмена брейками. Но дальше матч полностью контролировала Свитолина.

В первой партий украинка еще дважды взяла очки на подачах австралийки. Зато во второй добавила в уверенности на собственных подачах, поэтому для победы хватило и двух брейков. К тому же, финальный оказался матчболом. Следующей оппоненткой Свитолиной будет Виктория Томова из Болгарии (17 января).

Тем временем приятный сюрприз подарила Ястремская, выбив победительницу Уимблдонского турнира в прошлом году - чешку Маркету Вондроушову. Победа украинской теннисисткой оказалась крайне доминантной. Она позволила сопернице взять лишь гейм в первом сете и два - во втором.