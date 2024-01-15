Залужний підтвердив збиття двох російських літаків

В Україні офіційно підтвердили збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22", - написав Залужний.

Він також подякував Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї.

Офіційне підтвердження збиття літаків з'явилось і у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде...", - зазначається в повідомленні.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. Пізніше з'ясувалися деталі - ЗСУ збили над Азовським морем російський борт радіолокаційного виявлення А-50, а також пошкодили Повітряний командний пункт Іл-22.

До цього командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Докладніше про ці літаки - у матеріалі.