Знищення "Кинжалів", нічний обстріл Києва та підозра Князєву: новини за 16 травня

Вчора, 16 травня 2023 року, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Також керівник САП особисто повідомив про підозру екс-голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди.

Війна Росії проти України: останні новини

Число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.

ЗСУ відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.

Українські бійці під Бахмутом вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках. Попри те, що ворог має більше ресурсів, нашим захисникам вдається руйнувати плани противника.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час якої було обговорено питання розподілу боєприпасів та перевірка боєготовності новостворених бригад.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що багато країн готові сформувати авіаційну коаліцію для передачі літаків Україні. Це дозволить українським військовим отримати нове озброєння.

Українські військові вже застосовували проти російських окупантів далекобійні ракети Storm Shadow, які надала Британія.

Росія атакувала Україну

В Україні вночі у вівторок, 16 травня, у більшості областей було оголошено повітряну тривогу.

Внаслідок нічного обстрілу Києва уламки впали в декількох районах столиці. Місцева влада повідомлляла про роботу ППО. Окрім цього, під час повторної повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники, які летіли у бік столиці.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й "Кинжали". Всі ворожі цілі були знищені.

За його словами, ворогом з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

"Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - зазначив Залужний.

А ось російське Міноборони після нічної ракетної атаки по Україні стверджує, що нібито знищило ЗРК Patriot в Києві. Своєю чергою в Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати такі заяви ворога.

Однак у Білому домі не змогли підтвердити пошкодження зенітного ракетного комплексу Patriot під час нічного удару ракет росіян 16 травня.

Голова Верховного суду Князєв попався на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів

Українські правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. За інформацією джерела РБК-Україна, на хабарі спіймали саме голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Йдеться про хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів. Князєв став найвищим за статусом чиновником України, якого спіймали на хабарі

Пізніше в САП підтвердили затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва. Детальніше про резонансну справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також на пленуму Верховного суду було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Керівник САП особисто повідомив про підозру екс-голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди.

Кабмін скасував обмеження на експорт м'яса та яєць з України

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік. Скасована необхідність ліцензії на експорт деяких продовольчих товарів.