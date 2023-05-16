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Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 17:24
Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва Фото: Всеволод Князєв (pravo.ua)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

На пленуму Верховного суду було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання пленуму Верховного суду.

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Князєву та достроково позбавив його статусу очільника суду. Рішення підтримали 140 суддів Верховного суду, двоє - проголосували проти.

Однак Князєв і надалі матиме статус судді - повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем. Наразі це - Луспеник Дмитро Дмитрович.

Нагадаємо, раніше судді ініціювали висловлення недовіри Князєву. Подання було підписано 138 суддями із 142 присутніх. Пізніше - відбулося таємне голосування. Після цього було утворено оргкомітет, який підготував проект рішення про недовіру голові ВС.

Нагадаємо, правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

Сьогодні у САП підтвердили затримання Князєва, йому готують підозру.

Детальніше про резонансну справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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