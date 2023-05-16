Україна вже використовує проти окупантів ракети Storm Shadow, - CNN

Українські військові вже застосовували проти російських окупантів далекобійні ракети Storm Shadow, які надала Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання стверджує, що інформацію про використання Україною ракет Storm Shadow підтвердили два американські чиновники і ще один західний. Їхні імена CNN не називає.

При цьому журналісти не розкривають більш детальних подробиць.

У Міноборони України відмовилися коментувати цю інформацію на після запиту СNN.