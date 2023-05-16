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ЗСУ досягли тактичного успіху в Бахмуті, - британська розвідка

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 09:17
ЗСУ досягли тактичного успіху в Бахмуті, - британська розвідка Фото: ЗСУ витісняють російські сили в Бахмуті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

ЗСУ відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, війська групи "Вагнера" продовжують поступово просуватися у центрі Бахмута. Проте за останні чотири дні українські сили досягли тактичного успіху, стабілізувавши фланги.

За даними британської розвідки, окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від міста. Це, певно, дозволило українським силам відновити безпечніше використання ключової дороги постачання 0506.

"Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас, перетворивши водну колію на перешкоду у складі глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 15 травня спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони України за останні дві доби просунулися у деяких місцях на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів.

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