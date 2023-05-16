ЗСУ досягли тактичного успіху в Бахмуті, - британська розвідка

ЗСУ відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, війська групи "Вагнера" продовжують поступово просуватися у центрі Бахмута. Проте за останні чотири дні українські сили досягли тактичного успіху, стабілізувавши фланги.

За даними британської розвідки, окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від міста. Це, певно, дозволило українським силам відновити безпечніше використання ключової дороги постачання 0506.

"Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас, перетворивши водну колію на перешкоду у складі глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр", - зазначають у Міноборони Британії.