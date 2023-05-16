В Києві пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО
В ніч на 16 травня в Києві пролунали вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу ППО.
Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.
Оновлено 03:40
Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі , попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто.
"Ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці. Потерпілих наразі не виявили", - написав мер столиці.
Оновлено 03:33
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи лунали в Солом'янському районі, а в Шевченківському районі на територію зоопарку, впали уламки ракеты.
"Всі служби прямують на місця. Подробиці- згодом. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!" - написав він.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про падіння уламків в Оболонському та Дарницькому районах столиці.
"Дані по потерпілих та руйнувань наразі відсутні. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Попко.
Оновлено 03:10
Київська обласна військова адміністрація попереджає про ракетну небезпеку в регіоні. Також повідомляється про роботу ППО в області.
Оновлено 03:07
Кореспонденти повідомляють про ще одну серію вибухів в столиці.
Оновлено 03:02
Вибухи в місті продовжуються - їх пролунало вже близько десяти. Київська міська військова адміністрація повідомляє про роботу ППО.
02:56
Повідомляється про гучний вибух близько 02:53. В місті та області оголошена повітряна тривога, всім рекомендується знаходитись в укриттях або дотримуватись правила "двох стін".
Нагадаємо, що цієї ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.
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