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В Києві пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО

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Вівторок 16 травня 2023 02:56
В Києві пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО Фото: в Києві пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 16 травня в Києві пролунали вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу ППО.

Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.

Оновлено 03:40

Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі , попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто.

"Ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці. Потерпілих наразі не виявили", - написав мер столиці.

Оновлено 03:33

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи лунали в Солом'янському районі, а в Шевченківському районі на територію зоопарку, впали уламки ракеты.

"Всі служби прямують на місця. Подробиці- згодом. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!" - написав він.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про падіння уламків в Оболонському та Дарницькому районах столиці.

"Дані по потерпілих та руйнувань наразі відсутні. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Попко.

Оновлено 03:10

Київська обласна військова адміністрація попереджає про ракетну небезпеку в регіоні. Також повідомляється про роботу ППО в області.

Оновлено 03:07

Кореспонденти повідомляють про ще одну серію вибухів в столиці.

Оновлено 03:02

Вибухи в місті продовжуються - їх пролунало вже близько десяти. Київська міська військова адміністрація повідомляє про роботу ППО.

02:56

Повідомляється про гучний вибух близько 02:53. В місті та області оголошена повітряна тривога, всім рекомендується знаходитись в укриттях або дотримуватись правила "двох стін".

Нагадаємо, що цієї ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

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