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Кулеба про надання Україні авіації: Є країни, які готові зробити це у коаліції

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 21:54
Кулеба про надання Україні авіації: Є країни, які готові зробити це у коаліції Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Багато країн готові сформувати авіаційну коаліцію для передачі літаків Україні. Це дозволить українським військовим отримати нове озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посилання на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це результати міжнародних контактів президента і всіх, хто працює на дипломатичному фронті.

"Авіаційна коаліція сформується точно цього року. Я не маю сумніву. А коли фактично вже західні літаки з нашими пілотами будуть контролювати наше небо, це запитання ще потребує додаткової відповіді. Але коли сформується коаліція, все буде відбуватися дуже швидко" - сказав Кулеба.

Він також зауважив, що питання з літаками вирішиться раніше, ніж очікує українське суспільство.

Нагадаємо, раніше в Британії заявляли , що Лондон уже цього літа розпочне навчання українських пілотів на військових літаках F-16.

Крім того, Чехія сплатить навчання для 20-25 пілотів з України.

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Дмитро Кулеба Авіація України Війна Росії проти України
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