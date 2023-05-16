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Біля Києва ППО збиває ворожі дрони

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Київ, Вівторок 16 травня 2023 04:44
Біля Києва ППО збиває ворожі дрони Фото: біля Києва працює ППО по ворожим БПЛА (twitter.com/DefenceU)
Автор: Володимир Костирін

Києвом триває російська повітряна атака вночі 16 травня, і тепер українські сили протиповітряної оборони збивають ворожі безпілотники, які летять у бік столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Південніше Борисполя сили ППО працюють по БПЛА", - зазначає він.

У Києві та області знову було оголошено повітряну тривогу.

Так, Кличко закликає громадян залишатися в укриттях.

Перед цим у Києві лунали гучні вибухи та працювала ППО. Пізніше стало відомо, що у столиці уламки ворожих ракет впали у кількох районах. За словами мера Кличка, є потерпілі в Соломʼянському районі, а в Оболонському та Дарницькому де впали уламки, постраждалих немає.

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

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Київ атака дронів воздушная тревога
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