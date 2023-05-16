ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі не підтвердили пошкодження ЗРК Patriot під час нічного удару росіян

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 16 травня 2023 22:16
У Білому домі не підтвердили пошкодження ЗРК Patriot під час нічного удару росіян Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білому домі не змогли підтвердити пошкодження зенітного ракетного комплексу Patriot під час нічного удару ракет росіян 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Передусім, я не можу підтвердити ці повідомлення (про пошкодження системи ППО Patriot в Україні - ред.), але це (ремонт - ред.) залежить від масштабу пошкоджень, від того, чи зможуть їх виправити українці, чи нам доведеться їм допомогти" , - підкреслив Кірбі.

Він зазначив, що американські гаубиці, які отримувала Україна, також потребували ремонту після пошкодження під час бойових дій. І їх відновлювали як українці, так і американці.

"Очевидно, якщо шкоду, завдана Patriot, потрібно буде виправляти за межами України, ми, звичайно, допоможемо в цьому", - уточнив Кірбі.

Варто зауважити, що CNN з посиланням на неназваного американського чиновника писало, що в Україні нібито пошкодили систему ППО Patriot.

При цьому у Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати вкиди про знищення західного ЗРК, які поширювала російська пропаганда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва
Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна