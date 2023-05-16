Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні
В Україні вночі у вівторок, 16 травня, у більшості областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані карти повітряних тривог.
Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак зазвучали на початку третьої ночі спочатку у південних та центральних регіонах, після карта "почервоніла" у західних та північних областях.
Також у мережі повідомляється, що російські окупанти могли запустити ракети (за попередніми даними, йдеться про "Калібри" з ворожого флоту в акваторії Чорного моря).
Українців закликають залишатися в укриттях і дотримуватись правил "двох стін".
Повітряна тривога вночі оголошено:
- у Києві та області,
- у Черкаській,
- Хмельницькій,
- Волинській,
- Чернівецькій,
- Тернопільській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Львівській,
- Рівненській,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Вінницькій,
- Запорізькій областях.
Карта повітряних тривог уночі 16 травня (фото: t.me/alarmukraine)
Нагадаємо, перед цим 15 травня ввечері у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу, і тоді були повідомлення про зліт у Росії носія гіперзвукових ракет.
Зазначимо, що аналітики ISW вважають серії дронових і ракетних атак РФ по Україні, які почастішали, частиною нової повітряної кампанії країни-агресора з метою спроби знизити здатність ЗСУ вести контрнаступні операції в найближчому майбутньому.
Додамо також, що нещодавно в Міноборони України зазначили, що над Києвом уже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони.
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