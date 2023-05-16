Повітряна тривога оголошена майже по всій Україні

В Україні вночі у вівторок, 16 травня, у більшості областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані карти повітряних тривог .

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак зазвучали на початку третьої ночі спочатку у південних та центральних регіонах, після карта "почервоніла" у західних та північних областях.

Також у мережі повідомляється, що російські окупанти могли запустити ракети (за попередніми даними, йдеться про "Калібри" з ворожого флоту в акваторії Чорного моря).

Українців закликають залишатися в укриттях і дотримуватись правил "двох стін".

Повітряна тривога вночі оголошено:

у Києві та області,

у Черкаській,

Хмельницькій,

Волинській,

Чернівецькій,

Тернопільській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Львівській,

Рівненській,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Вінницькій,

Запорізькій областях.

Карта повітряних тривог уночі 16 травня (фото: t.me/alarmukraine)