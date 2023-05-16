Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний

Російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й "Кинжали". Всі ворожі цілі були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування", - написав Залужний.

За його словами, ворогом з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

"Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - зазначив Залужний.

Він додав, що, крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами "Шахед", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня - "Орлан-10" та SuperCam.

Атака на Київ

Нагадаємо, що сьогодні вночі в Києві пролунала серія потужних вибухів. Як стало відомо, Росія здійснила масовану атаку на столицю, випустивши максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.

Київ атакували одночасно із застосуванням дронів, крилатих ракет та ракет балістичного типу. Більшість повітряних цілей було знищено. За словами мера Віталія Кличка, попередньо, через ворожу атаку троє людей постраждали.

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