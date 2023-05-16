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Міноборони РФ заявило про "знищення" Patriot під час атаки: що на це кажуть в ЗСУ

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Київ, Вівторок 16 травня 2023 16:09
Міноборони РФ заявило про "знищення" Patriot під час атаки: що на це кажуть в ЗСУ Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російське Міноборони після нічної ракетної атаки по Україні стверджує, що нібито знищило ЗРК Patriot в Києві. Своєю чергою в Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати такі заяви ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми не будемо коментувати заяву Міністерства оборони ворожої держави, більше нічого не буду говорити", - заявив Ігнат.

Заява росіян про "знищення" Patriot

Нагадаємо, що сьогодні Міноборони РФ оголосило, що під час обстрілу Києва їх ракета "Кинжал" нібито знищив комплекс Patriot у Києві.

У щоденному зведенні відомство голослівно нафантазувало, що в процесі удару, завданого по Києву вночі на 16 травня, "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал" був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США".

При цьому жодних подробиць або додаткової інформації на підтвердження цього повідомлення росіяни не привели.

Варто зауважити, що за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти під час атаки випустили 18 ракет і всі вони були знищені, включно з 6 аеробалістичними "Кинжалами".

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