Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго

Антикорупційні органи викрили голову Верховного Суду Всеволода Князєва на великому хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Це найвищий за статусом топ-чиновник в історії України, якого спіймали на корупції.

Викриття суддів

Увечері 15 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували короткі повідомлення та фото з пачками доларів на дивані.

"САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом", - повідомили антикорупційні органи на своїх сторінках у Facebook.

Фото: хабар для керівництва Верховного суду (facebook.com/sap.gov.ua)

Джерело РБК-Україна зазначило, що йдеться про голову суду Всеволода Князєва та хабар у розмірі 2,7 млн доларів.

Побічно цю інформацію підтвердили і у самому Верховному Суді. На сьогодні там призначили позачергове засідання пленуму "у зв'язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС", та запросили журналістів.

Як повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, паралельно проводилися обшуки ще 18 суддів Верховного Суду.

Оновлено від 14:35

На пленумі Верховного Суду ініційовано висловлення недовіри Всеволоду Князєву.

Деталі справи

Керівництво антикорупційних органів на сьогоднішньому брифінгу викрили деякі деталі справи Князєва. За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, було отримано інформацію про корупційні схеми за участю суддів. У зв'язку з цим було проведено комплекс заходів із впровадженням детективу під прикриттям.

"Згодом було зафіксовано низку контактів власника групи "Фінанси та Кредит" (Костянтина Жеваго, - ред.) з одним із власників адвокатського об'єднання для прикриття злочинної діяльності. Сторони домовилися про передачу неправомірної вигоди керівництву Верховного Суду за ухвалення потрібного рішення", - розповів Кривонос.

Також повідомляється, що 15 березня мало пройти засідання суду, але його перенесли, як стверджують у НАБУ, щоб "затягнути час та акумулювати кошти". Вже 19 квітня було винесено потрібне рішення, а на початку травня керівництво ВС надало адвокату вказівку щодо розподілу хабара між суддями.

За даними слідства, першу частину передали ще 3 травня, другу - учора, коли й викрили Князєва "на гарячому".

Фото: інфграфіка у справі про корупцію у Верховному Суді (nabu.gov.ua)

Крім того, наголошується, що учасники схеми намагалися вплинути на обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко додав, що слідчі дії ще продовжуються. Також на брифінгу показали запис переговорів фігурантів.

Слідство перевіряє факти щодо можливого отримання хабарів за інші рішення Верховного Суду.

Також у НАБУ опублікували ще кілька фото з обшуків.

Фото: обшуки у фігурантів справи (nabu.gov.ua)

Князєва таки затримано

Зазначимо, інформація про затримання Князєва з'явилася ще напередодні, але тільки сьогодні її підтвердили офіційно.

Як повідомили у прокуратурі, наразі затримано голову Верховного суду та ще одного фігуранта, і проводять перевірку інших осіб на причетність до схеми. Підозру нікому ще не оголошено, але документи готуються та будуть вручені протягом 24 годин.

Попередньо йдеться про статті "отримання неправомірної вигоди" та "пропозицію та обіцянку надати неправомірну вигоду". Затриманим може загрожувати від 8 до 12 років позбавлення волі.

Жеваго, Верховний Суд та Ferrexpo

Зазначимо, Велика Палата суду розглядала справу щодо права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У квітні 2023 року вона скасувала визнання недійсним договору від 2002 року про продаж акцій компанії Ferrexpo Жеваго та передачу їх чотирьом компаніям - колишнім акціонерам підприємства.

У 2002 році пов'язані з ним компанії придбали акції у чотирьох офшорів Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited та Gilson Investments Limited. Після кількох додаткових емісій та викупу акцій у міноритарних власників єдиним акціонером Полтавського ГЗК стала Ferrexpo.

Договір купівлі-продажу акцій вищезгадані компанії намагалася оскаржити з 2005 року. Усі претензії було відхилено у 2015 році. Наприкінці 2020-го колишні акціонери знову оскаржили угоду. Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позовів, а Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і ухвалив нове, яким задовольнив позови частково: визнав спірний договір недійсним у частині, що оспорюється, і вимагав передати акції на користь офшорних компаній.

В Україні стосовно Костянтина Жеваго також розслідується справа про незаконне виведення 113 млн доларів із підконтрольного йому банку "Фінанси та Кредит". На сьогодні на його майно накладено арешт.

Йому оголосили підозру у вересні 2019 року, але він не прийшов на допит і виїхав за кордон. У грудні 2022-го його затримали на гірськолижному курорті Куршевель (Франція). Українська сторона вимагала екстрадиції, але місцевий суд відмовив.

Бізнесмен заперечує, що Князєву передали хабар особи, які діяли у його інтересах. Прес-служба Жеваго передала виданню Forbes заяву, в якій той просить "не розповсюджувати непідтверджену інформацію".

За словами бізнесмена, Верховний суд оголосив юридичне вивірене рішення, оскільки "було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов'язаних із фігурантами списків санкцій США та Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу".

Хто такий Всеволод Князєв

Всеволод Князєв є уродженцем Миколаєва, закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету та Одеську національну юридичну академію.

Кар'єру розпочав у Миколаєві, у 2001 році став адвокатом, працював юрисконсультом та викладачем. Вперше був призначений суддею у 2013 році, з 2015 до 2017 року очолював Миколаївський окружний адміністративний суд. 2017 року став суддею Верховного Суду, входив до складу Касаційного адміністративного суду.

У жовтні 2021 року був обраний головою Верховного Суду, вступив на посаду 1 грудня того ж року замість Валентини Данишевської.

Зазначимо, до повноважень Верховного Суду відносять розгляд касаційних скарг, перегляд рішень нижчестоящих судів (якщо встановлено порушення міжнародних зобов'язань України), розгляд апеляцій щодо деяких категорій справ, розгляд справ, у яких відповідачами є президент, Верховна Рада, Вища рада правосуддя та суперечки щодо загальнонаціональних виборів.

Згідно з декларацією за 2020 рік, у Князєва є квартира та житловий будинок у Миколаєві, у Києві він орендує квартиру на 133 квадратні метри. Його сім'я володіє автомобілем Mercedes-Benz GLE 250. У 2020-му його зарплата становила близько 200 тисяч гривень на місяць. На банківських рахунках у Князєва та його дружини було близько 240 тисяч доларів та 55 тисяч гривень.

Із запровадженням воєнного стану в Україні декларації суддів, як й інших чиновників, закрили.

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