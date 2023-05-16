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Кабмін скасував обмеження на експорт м'яса та яєць з України

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 11:39
Кабмін скасував обмеження на експорт м'яса та яєць з України Фото: уряд дозволив експортувати яйця без обмежень (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік. Скасована необхідність ліцензії на експорт деяких продовольчих товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 12 травня 2023 р. № 472.

З переліку товарів, які експорт яких підлягає ліцензуванню, виключені такі позиції:

Велика рогата худоба, жива

М’ясо великої рогатої худоби, морожене

М’ясо курей свійських

М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів; м’ясо великої рогатої худоби

Яйця курей свійських

Жито

Овес

Просо

Нагадаємо, за квітень яйця в Україні подешевшали на 8,4% до 57,8 гривень за десяток.

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