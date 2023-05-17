Уничтожение "Кинжалов", ночной обстрел Киева и подозрение Князеву: новости за 16 мая

Вчера, 16 мая 2023 года, Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. Также руководитель САП лично сообщил о подозрении экс-председателю Верховного Суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды.

Война России против Украины: последние новости

Число ликвидированных российских окупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составляет уже почти 200 тысяч. Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников.

ВСУ оттеснили российские силы к югу от Бахмута и северо-западнее города. Это позволило возобновить линию снабжения.

Украинские бойцы под Бахмутом предпринимают контрнаступательные действия по некоторым направлениям. Несмотря на то, что у врага больше ресурсов, нашим защитникам удается разрушать планы противника.

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе которой были обсуждены вопросы распределения боеприпасов и проверка боеготовности вновь бригад.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что многие страны готовы сформировать авиационную коалицию для передачи самолетов Украине. Это позволит украинским военным получить новое вооружение.

Украинские военные уже применяли против российских оккупантов дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые предоставила Британия.

Россия атаковала Украину

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

В результате ночных обстрелов Киева обломки упали в нескольких районах столицы. Местные власти сообщали о работе ПВО. Кроме того, во время повторной воздушной тревоги украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники, летевшие в сторону столицы.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска этой ночью атаковали Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все враждебные цели были уничтожены.

По его словам, врагом из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М" ).

" Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины ", - отметил Залужный.

А вот российское Минобороны после ночной ракетной атаки по Украине утверждает, что якобы уничтожило ЗРК Patriot в Киеве. В свою очередь в Воздушных силах ВСУ отказались комментировать такие заявления врага.

Однако в Белом доме не смогли подтвердить повреждение зенитного ракетного комплекса Patriot во время ночного удара ракет россиян 16 мая.

Глава Верховного суда Князев попался на взятке в размере 2,7 млн долларов

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. По информации источника РБК-Украина, на взятке поймали именно главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Речь идет о взятках в размере 2,7 миллиона долларов. Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, пойманным на взятке

Позже вСАП подтвердили задержание главы Верховного суда Украины Всеволода Князева. Подробнее о резонансном деле читайте в материале РБК-Украина.

Также на пленуме Верховного суда было поддержано досрочное прекращение полномочий председателя суда Всеволода Князева, задержанного на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Руководитель САП лично сообщил о подозрении экс-председателю Верховного Суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды.

Кабмин отменил ограничения на экспорт мяса и яиц из Украины

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2023 год. Упразднена необходимость лицензии на экспорт некоторых продовольственных товаров.