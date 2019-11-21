Зеркаль уходит из МИД Украины, а Злочевский объявлен в розыск: новости за 20 ноября

Возвращение украинских кораблей: подробности

Вечером 20 ноября после годичного российского плена освобожденные корабли прибыли в украинский Очаков. Уже известно, что они находятся в плачевном состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский, приехавший встречать корабли, заявил, что на их ремонт понадобится три месяца.

РБК-Украина вспоминает, как разворачивались события вокруг инцидента с захватом кораблей (фото, видео).

Зеркаль уходит из МИД Украины

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уходит из МИД. Об этом она рассказала в интервью Bihus.info.

По ее словам, на этой неделе она выполнит последнее задание и уволится из Министерства иностранных дел Украины.. Она также добавила, что не может остаться в МИД на фоне возможной реализации запроса на мир с Россией.

Рябошапка: дела о Burisma и сыне Байдена передадут в НАБУ, ГБР и СБУ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что дела о компании Burisma и сыне бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера Байдена передадут в Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности Украины (СБУ). По его словам, сейчас есть 13 дел, где фигурирует экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский.

Сам Злочевский был объявлен в розыск.

Путин заявил, что Россия ни на кого не будет нападать

Россия ни на кого не собирается нападать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают росСМИ. "Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - выдумка", - сказал российский президент.

Также Путин рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уволен замминистра здравоохранения Загрийчук

Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук уволен с должности. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, Загрийчук сам подал заявление об увольнении.

Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

Верховный суд Украины признал законной высылку Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерству внутренних дел Украины.

Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год

На газовых консультациях Российская Федерация предложила Украине с 2020 закупать напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак, передают российские СМИ. По его словам, речь идет о закупке порядка 15 млрд кубометров напрямую, без реверсной составляющей.

При этом он отказался комментировать перспективы газовых консультаций и предложил дождаться официального ответа украинской стороны на предложение "Газпрома".

В Казахстане задержали черных трансплантологов, которые пересаживали органы украинцев

В казахстанском городе Шымкент задержали главного врача клинической больницы Абылая Донбая за участие в незаконной трансплантологии органов, в которой участвовали граждане Украины. По данным казахских силовиков, в 2017-2018 годах в Казахстане действовала банда "черных трансплантологов", организованная иностранцами.

Сообщается, что в качестве доноров органов привлекались граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за финансовых проблем продавали свои почки. Эти органы пересаживали богатым гражданам других стран, в основном Израиля.

Нардеп Иванисов вышел из "Слуги народа" после обвинений в судимости

20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней. Также он заявил, что судимость была погашена.

В ГПУ заявили, что информация о погашенной судимости является неподтвержденной. Проверка продолжается. На это время проверки Иванисов покинул фракцию.

Перевозка детей без автокресла в такси: что делать родителям

Штрафы за перевезение детей без специальных автокресел начали действовать со вторника, 19 ноября. За законопроект № 1150 в конце октября проголосовали 332 депутатов Верховной Рады. Цель нововведения - обеспечить безопасность несовершеннолетних в случае ДТП. И если с владельцами собственных авто все более или менее понятно, то как быть родителям, которые пользуются услугами такси. Каким образом перевозчики будут внедрять новшество, и кто будет отвечать за нарушения - в материале Styler.