ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с записями разговоров 

Новости » Политика     20.11.2019 - 16:12
Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с записями разговоров 
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Он заявляет, что его ждут в ГБР, поскольку готовятся подозрения во многих уголовных производствах

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявляет, что его ждут в ГБР, поскольку готовятся подозрения во многих уголовных производствах.

"За этот период времени сделано чрезвычайно много, еще больше мне нужно сделать, чтобы ГБР стало независимым органом. Госбюро расследований продолжает работать, и меня ждут в ГБР, поскольку готовятся подозрения во многих уголовных производствах", - сказал он.

Ранее на скандал ранее отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Честно скажу, что у меня сегодня более серьезные задачи. Я, правда, не знаю, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам", - сказал глава государства.

Напомним, ранее в мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях он якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии Международного валютного фонда.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада поддержала правку в законопроект о перезапуске ГБР, которая предполагает увольнение руководства, в том числе и Трубы.

ГБР проводит 13 расследований, связанных с Порошенко Директор ГБР и его следователи будут отвечать перед законом, - адвокат Порошенко
Новости Украины Роман ТрубаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь