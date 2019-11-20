Нардеп Иванисов вышел из "Слуги народа" после обвинений в судимости

Фото: Роман Иванисов (facebook.com sluganarodu.ivanisov)

Он отметил, что не хочет ставить под удар репутацию всей фракции

Народный депутат Роман Иванисов на время проверки покинул фракцию "Слуга народа" после сообщений о том, что он был судим за изнасилование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Иванисова в Facebook.

По его словам, он сделал такой шаг, чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал он.

По словам народного депутата, он уже обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и тот его поддержал.

Иванисов убежден, что генерального прокурора Руслана Рябошапку "умышленно ввели в заблуждение".

"Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - заявил он.

Народный депутат пообещал, что в ближайшее станет известна "фамилия заказчика".

Напомним, 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что судимость Руслана Иванисова по обвинению в изнасиловании погашена. Однако Иванисов действительно отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании в нардепа от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной.