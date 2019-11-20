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Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год

Новости » Энергетика     20.11.2019 - 14:02
Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год
Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Украина пока не ответила на предыдущее предложение "Газпрома"

На газовых консультациях Российская Федерация предложила Украине с 2020 закупать напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак, передают российские СМИ.

По его словам, речь идет о закупке порядка 15 млрд кубометров напрямую, без реверсной составляющей.

"Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем, в том числе, и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - заявил Новак.

При этом он отказался комментировать перспективы газовых консультаций и предложил дождаться официального ответа украинской стороны на предложение "Газпрома".

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил газовый транзит по территории Украины почти до максимума.

До этого "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение по транзиту газа. Российская компания поставила условием нового транзитного контракта отказ "Нафтогаза" от судебных, а также аннулирование штрафа АМКУ и отзыв иска "Нафтогаза Украины" в Европейскую комиссию о расследования против "Газпрома".

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