Уволен замминистра здравоохранения Загорийчук 

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Он подал заявление об увольнении

Заместитель министра здравоохранения Михаил Загорийчук уволен с должности. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, Загорийчук сам подал заявление об увольнении.

"Михаил Загорийчук действительно подал заявление, министр здравоохранения инициировала рассмотрение этого вопроса. Мы приняли решение удовлетворить заявление, он прекращает работать в команде Зоряны Скалецкой (министра здравоохранения, - ред.)", - сообщил премьер-министр.

Ранее Гончарук сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало передачу в Фонд госимущества 339 предприятий для последующей приватизации.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин одобрил выделение денег украинским ученым из пакета помощи Евросоюза "Горизонт 2020". Так, украинские ученые смогут получить около 7 млн евро. Предполагается, что в начале 2020 года состоится первый конкурс по отбору проектов.

Также сообщалось, что Гончарук предложил ввести новый налог на IT-отрасль. Планируется, что специальный сбор будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

Кроме того, правительство обновило план выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом из-за углубления двусторонних отношений.