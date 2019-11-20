Рябошапка заявил о проверке всех скандальных утечек в Telegram

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Из-за утечки записей разговоров Трубы открыли уголовное дело

Украинские правоохранители проверяют все скандальные утечки в Telegram, в том числе последний слив записей разговоров в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом на брифинге в Киеве заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, правоохранители должны определить, насколько аутентичными являются слитые записи, на которых Труба координирует свою работу с ГПУ и руководителем Офиса президента Андреем Богданом. Он также не исключил, что это может оказаться фейком.

"Есть уголовное производство, которое открыто и связано с исследованием законности проведения этих записей. Здесь есть несколько составляющих, несколько нюансов и они между собой связаны. Их надо будет совместить, тогда мы сможем сделать выводы", - заявил Рябошапка.

Напомним, ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что не будет подавать в отставку из-за скандала с записями разговоров. Речь идет об утечке записей в Telegram, на которых он по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии МВФ

Также сегодня на скандал отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.