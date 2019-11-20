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Рябошапка: дела о Burisma и сыне Байдена передадут в НАБУ, ГБР и СБУ

Новости » Политика     20.11.2019 - 16:53
Рябошапка: дела о Burisma и сыне Байдена передадут в НАБУ, ГБР и СБУ
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

По словам генпрокурора, сейчас есть 13 дел, где фигурирует экс-министр экологии Николай Злочевский

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что дела о компании Burisma и сыне бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера Байдена передадут в Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас есть 13 дел, где фигурирует экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский.

"Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский. В некоторых из этих кейсов есть слово, которым обозначается название компании, еще в некоторых кейсах, в соответствии, встречаются слова, которые являются именем лица, о котором вы говорили. Что будет дальше с этими кейсами? Поскольку мы уже не можем их расследовать, соответственно они будут переданы по подследственности. некоторые из них будут переданы или в НАБУ, некоторые возможно в ГБР, некоторые в СБУ, там где это связано с финансированием терроризма, или террористическим актом", - заявил генпрокурор.

Напомним, ранее Руслан Рябошапка сообщил, что Николай Злочевский был объявлен в розыск.

22 марта 2019 года на Национальное антикоррупционное бюро Украины был наложен штраф за неисполнение решения суда по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Прокуратура заявляла, что НАБУ с 2015 года ведет расследование по делу Злочевского.

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