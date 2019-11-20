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Путин заявил, что Россия ни на кого не будет нападать

Новости » Политика     20.11.2019 - 14:02
Путин заявил, что Россия ни на кого не будет нападать
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что якобы нет "российской угрозы"

Россия ни на кого не собирается нападать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают росСМИ.

Путин считает, что якобы нет "российской угрозы".

"Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - выдумка", - считает он.

Напомним, что в 2014 году Россия аннексировала Крым. Также в 2014 году российские войска вошли на территорию Донецкой и Луганской областей. Именно РФ финансирует боевиков на Донбассе.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что более 13 тысяч человек погибли на Донбассе.

"5 лет длится война, 5 лет, как Россия аннексировала Крым. Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 млн переселенцев. Ежегодно эти цифры звучат здесь, ежегодно эти цифры растут", - заявил он.

Отметим, в ООН заявляли, что в результате военного конфликта на востоке Украины в 2019 году 3,5 миллионов людей нуждаются в гуманитарной помощи.

Кроме того, экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия на протяжении четырех лет нарушает минские соглашения. Отметим, что военный конфликт на Донбассе длится до сих пор.

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