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В Казахстане задержали черных трансплантологов, которые пересаживали органы украинцев

Новости » В мире     20.11.2019 - 13:58
В Казахстане задержали черных трансплантологов, которые пересаживали органы украинцев
Фото: Абылай Донбай (otyrar.kz)

Граждане Украины, Узбекистана и Киргизии продавали органы из-за финансовых трудностей

В казахстанском городе Шымкент задержали главного врача клинической больницы Абылая Донбая за участие в незаконной трансплантологии органов, в которой участвовали граждане Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Otyrar.

По данным казахских силовиков, в 2017-2018 годах в Казахстане действовала банда "черных трансплантологов", организованная иностранцами.

"В качестве доноров органов привлекались граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за финансовых проблем продавали свои почки. Эти органы пересаживали богатым гражданам других стран, в основном Израиля", - говорится в сообщении.

Против главного врача возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 264 (участие в транснациональной преступной группе) и ч. 3 ст. 116 (незаконное изъятие органов человека) Уголовного кодекса Казахстана. Отмечается, что Донбай проводил операции по пересадке органов за крупное вознаграждение.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан и Украина ратифицировали договор об экстрадиции. Договор касается вопроса выдачи людей для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение.

Также РБК-Украина писало, что в октябре 2018 года Украина и Казахстан подписали два межгосударственных договора, которые должны обеспечить более эффективное сотрудничество между силовиками и выполнение судебных решений.

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