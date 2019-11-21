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Зеленский сообщил, сколько времени нужно на ремонт украинских кораблей

Новости » Общество     21.11.2019 - 00:04
Зеленский сообщил, сколько времени нужно на ремонт украинских кораблей
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

По словам президента, приблизительно на ремонт нужно три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров, котрые в среду, 20 ноября, прибыли в Очаков после возвращения из российского плена, понадобится три месяца. Об этом передает кореспондент РБК-Украина.

Он после осмотра катеров также отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться в Россию.

"Я увидел состояние (катеров, - ред.). Будет расследование - мы увидим все детали (произошедшего инцидента, - ред.). Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она нам вернула все, что там было. Параллельно мы готовы отремонтировать. Пообщались с адмиралом Воронченко - приблизительно три месяца и все будет на ходу", - сказал президент.

Отметим, перед визитом Зеленского украинские катера "Яны Капу", "Никополь", "Бердянск", которые после годичного плена вернулись в Украину, проверили на наличие взрывчатки.

Фото: корабли ВМС Укрины (0512.com.ua)

Напомним, президентский борт прибыл в Николаев с трехчасовым опозданием из-за поломки самолета. Встреча Владимира Зеленского в Очакове началась примерно в 23:30.

Отметим, в МИД Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Российской Федерацией кораблей и моряков.

Российская Федерация 18 ноября передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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