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Зеркаль уходит из МИД Украины

Новости » Политика     20.11.2019 - 11:19
Зеркаль уходит из МИД Украины
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркаль уходит из-за разногласий в политике по России

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уходит из МИД. Об этом она рассказала в интервью Bihus.info.

По ее словам, на этой неделе она выполнит последнее задание и уволится из Министерства иностранных дел Украины.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание. Поведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу о наших военных кораблях и наших моряков. И все, как и обещала", - отметила Зеркаль.

Она также добавила, что не может остаться в МИД на фоне возможной реализации запроса на мир с Россией.

"С точки зрения "мы будем дружить с Россией", я не тот персонаж, который готов к дружбе. Россияне будут ставить вопрос о моем отстранении, я не тот человек, с которым они могут договориться", - подчеркнула Зеркаль.

Замминистра добавила, что последним аргументом стало ее отстранение от процессов по газовым переговорам.

Напомним, ранее украинский дипломат и бывший посол в Европейском союзе Константин Елисеев объявил об увольнении из Министерства иностранных дел Украины. Отметим, во время президентства Петра Порошенко он занимал должность в его администрации.

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