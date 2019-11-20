ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Освобожденные корабли начали прибывать в Очаков

Новости » Общество     20.11.2019 - 17:23
Освобожденные корабли начали прибывать в Очаков
Фото: корабль "Никополь" уже прибыл в Очаков (dumskaya.net)

В гавань Очакова уже вошел бронекатер "Никополь"

Освобожденные после годичного плена украинские корабли начали прибывать в военную гавань Очакова. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Сообщается, что первым в Очаков добрался бронекатер "Никополь", который был отбуксирован малым разведывательным кораблем "Переяслав". На данный момент его отцепили, и два скоростных катера тянут "Никополь" к военному причалу.

Также сообщается, что буксир "Яны Капу" появился на горизонте, его тянет буксир "Лидовский". Бронекатер "Бердянск" подойдет позже. Также сообщается, что в Очаков должен приехать президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: корабль "Никополь" (dumskaya.net)

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что корабли возвращаются в плачевном состоянии.

Накануне в НАТО заявили, что возвращение украинских кораблей, захваченных Российской Федерацией в ноябре 2018 года, поспособствует прогрессу на будущих переговорах "нормандской четверки".

В Станице Луганской открыли мост
Новости Украины Владимир Зеленскийкорабль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь