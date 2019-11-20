Освобожденные корабли начали прибывать в Очаков

Фото: корабль "Никополь" уже прибыл в Очаков (dumskaya.net)

В гавань Очакова уже вошел бронекатер "Никополь"

Освобожденные после годичного плена украинские корабли начали прибывать в военную гавань Очакова. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Сообщается, что первым в Очаков добрался бронекатер "Никополь", который был отбуксирован малым разведывательным кораблем "Переяслав". На данный момент его отцепили, и два скоростных катера тянут "Никополь" к военному причалу.

Также сообщается, что буксир "Яны Капу" появился на горизонте, его тянет буксир "Лидовский". Бронекатер "Бердянск" подойдет позже. Также сообщается, что в Очаков должен приехать президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: корабль "Никополь" (dumskaya.net)

Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что корабли возвращаются в плачевном состоянии.

Накануне в НАТО заявили, что возвращение украинских кораблей, захваченных Российской Федерацией в ноябре 2018 года, поспособствует прогрессу на будущих переговорах "нормандской четверки".