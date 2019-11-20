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Путин рассказал об отношениях с Зеленским

Новости » Политика     20.11.2019 - 13:40
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что никогда не видел его

Президент РФ Владимир Путин рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают росСМИ.

Путин заявил, что никогда не видел его.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких, я не видел его никогда. Мы с ним не знакомы. Ну по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек. Искренний. Он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - сказал он.

Отметим, что в Париже, помимо встречи "нормандской четверки" 9 декабря, может состояться и двусторонний контакт президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такой вариант допустили в Кремле.

Еще ранее Владимир Зеленский заявил, что не знает, возможна ли его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что "все против" его встречи с Путиным.

РБК-Украина писало, что Зеленский и Путин ранее проводили несколько телефонных разговоров.

В частности, украинский президент позвонил Путину из-за обострения ситуации на Донбассе и гибель 4 военных. В ходе разговора Зеленский призвал Путина повлиять на боевиков и прекратить обстрелы. Также был еще один разговор об обмене пленными.

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