Зеленський у США, Путін тягне час. Головне про мирні переговори за тиждень

Головне:

Чим завершилась зустріч Зеленського і Трампа?

Яка роль територіальних питань у переговорах?

Які гарантії безпеки обіцяють Україні?

Як готується зустріч з Путіним?

Головною подією тижня стала зустріч президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів із їхнім візаві Дональдом Трампом у Вашингтоні. Такий імпровізований саміт відбувся за лічені дні після перемовин Трампа з Путіним на Алясці.

18 серпня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де у Білому домі зустрівся з Дональдом Трампом. Пізніше відбулися колективні перемовини Зеленського, Трампа та лідерів європейських держав. А після цього Трамп ще й провів телефонну розмову з Путіним.

Напередодні приїзду Зеленського до США багато згадували їхню останню зустріч в Овальному кабінеті у лютому, коли все закінчилося гучною суперечкою і фактичним зривом візиту. Проте, цього разу обійшлося без конфлікту.

Трамп укотре уникнув однозначної підтримки однієї зі сторін, заявивши, що симпатизує як українцям, так і росіянам. Водночас він пообіцяв Україні "дуже гарний захист", але зазначив, що перемир’я як таке не потрібне – необхідна одразу велика мирна угода. Зеленський натомість намагався не акцентувати на потенційно конфліктних питаннях, на кшталт територіальних поступок.

В ході зустрічей, за даними Financial Times, були представлені пропозиції та умови України щодо подальших переговорів.

Видання повідомляє, що згідно з ними, Україна не погодиться на жодну угоду, включаючи територіальні поступки Росії, і наполягає на припиненні вогню.

Також Київ відхиляє пропозицію РФ заморозити решту лінії фронту, якщо українські війська вийдуть з частково окупованих Донецької та Луганської областей.

Крім того, українська сторона наполягає на повній компенсації від Росії збитків, які потенційно можуть бути оплачені з 300 млрд доларів російських суверенних активів, заморожених у західних країнах.

Будь-яке послаблення санкцій має бути лише за умови, що Росія дотримуватиметься майбутньої мирної угоди та "гратиме чесну гру".

Попри масштабність, цей імпровізований саміт перетворився радше на "звірку годинників". Подальші переговори тривають на нижчому рівні і стосуються декількох сфер.

Території

Після зустрічі з Трампом Зеленський розповів, що у нього була "достатньо довга" розмова щодо питання територій. Зокрема, ситуацію аналізували прямо на мапі, яку підготували США, водночас в української сторони теж була власна аналогічна карта.

Як пояснив Зеленський, такий наочний розбір ситуації необхідний для того, щоб Трамп та його команда розуміли, якими є реальні темпи просування російських окупантів "на землі". Резюмуючи, Зеленський заявив, що питання територій буде обговорюватися між ним та Путіним особисто.

Як повідомляло Wall Street Journal, Зеленський під час переговорів з Трампом не відкинув ідею можливого обміну територіями, хоча, за інформацією РБК-Україна, це не відповідає дійсності.

Згодом під час спілкування з журналістами Зеленський уточнив, що перш ніж говорити про те, на що готова Україна, треба дізнатися, на що готова Москва. Тож територіальне питання може бути предметно обговореним лише на його зустрічі з Путіним.

Гарантії безпеки

Під час зустрічі у Вашингтоні США пропонували Україні аналог "5 статті НАТО" у якості гарантій безпеки, але без вступу до Альянсу.

Авторкою ідеї є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка просуває концепцію так званого "легкого НАТО" (NATO-light), уточнює Bloomberg. Така модель значно слабша за колективні гарантії Альянсу, закріплені в статті 5 Статуту НАТО. Проте концепція передбачає, що країни, які підписали відповідну угоду з Україною, швидко координуватимуть свої дії у випадку агресії.

Союзники зможуть оперативно надати Україні оборонну підтримку, економічну допомогу та запровадити санкції проти Росії. Однак залишається неясним, чи включають такі плани відправку європейських військових до України. За словами джерел Bloomberg, переговори тривають, і зміст пропозицій ще може бути змінено.

За інформацією джерел Wall Street Journal, майбутні гарантії безпеки для України включатимуть чотири ключові компоненти: військову присутність, системи протиповітряної оборони, постачання озброєння та механізми моніторингу припинення бойових дій.

За даними Financial Times, у рамках угоди про гарантії безпеки Україна пообіцяє купити американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою. Також Київ і Вашингтон можуть укласти угоду на 50 млрд доларів щодо виробництва дронів з українськими компаніями.

Держсекретар США Марко Рубіо, який очолив робочу групу щодо створення проекту гарантій безпеки, заявив, що після завершення конфлікту, Україна має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи. Він додав, що США мають такі альянси з Південною Кореєю та Японією, окремі країни також укладають подібні союзи одна з одною.

Рубіо повідомив, що зараз триває координація США зі своїми європейськими та неєвропейськими союзниками для створення таких гарантій безпеки. Разом з тим, держсекретар США вважає, що найсильніша гарантія безпеки для України – потужна армія.

США планують брати лише мінімальну участь у гарантіях безпеки України, тож Європа має взяти на себе ключову частину відповідальності. Заступник міністра оборони США Елбридж Колбі озвучив цю позицію під час зустрічі з європейськими військовими лідерами, зазначає Politico.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив у Києві, що гарантії матимуть два шари, аби Путін не подумав нападати на Україну знов.

"На першому шарі буде встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того і іншого…І другий шар – це те, що нададуть Сполучені Штати і Європа, – заявив Рютте..

Разом з тим, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція. Але, за його словами, без участі Росії це "шлях у нікуди".

Реагуючи на це, Зеленський пояснив, що Україні гарантії безпеки потрібні для того, щоб точно розуміти – Росія не наважиться знову напасти. Тобто це гарантії безпеки від агресора, оскільки Росія напала на Україну, а не навпаки.

"Коли Росія підіймає питання щодо гарантій безпеки, я чесно кажучи, поки що не знаю хто їм загрожує. Вони на нас напали й вони на нашій (землі - ред.). Я не зовсім розумію які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого? Тому для мене це поки що не зрозуміло в чому зміст реальний", – сказав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів першу координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО.

Він повідомив, що Україна разом з командами інших країн вже розпочала активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки. Зокрема, йде розробка необхідних дій, якщо російська сторона й надалі затягуватиме війну.

Підготовка до зустрічі Зеленський-Трамп-Путін

Як повідомляє Axios, Трамп розраховує, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться вже цього місяця. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч між Путіним і Зеленським має відбутися протягом найближчих двох тижнів.

"Президент США зв'язався з російською стороною, і проговорив, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім тристоронню. Ми готові до будь-яких форматів, на рівні лідерів, бо тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні та болючі питання", – повідомив Зеленський за результатами переговорів у Білому домі.

Сам Трамп 19 серпня підтвердив, що не планує бути присутнім на першій зустрічі лідерів України та Росії.

Путін нібито готовий зустрітися з Зеленським і підтвердив це в розмові з Трампом 19 серпня, повідомляють джерела AFP. Цю заяву російський диктатор зробив у телефонній розмові з Трампом, який телефонував до Кремля в перерві між перемовинами в Білому домі з європейськими лідерами.

"Лідери обговорили ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви і Києва на переговорах", – заявив помічник Путіна Юрій Ушаков після вказаної розмови російського диктатора з Трампом.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров згодом уточнив, що Кремль пропонує підвищити рівень представництва делегацій і винести на порядок денний не лише військові та гуманітарні питання, а й "політичні аспекти врегулювання".

"Але оскільки цю ідею сприйняли позитивно президент Трамп, ми розраховуємо, що він доведе її і роз'яснить її київським представникам, і ми отримаємо реакцію", – сказав Лавров.

Прямого підтвердження від Путіна про участь у зустрічі досі немає. Тож всі ці заяви з боку РФ низка європейських медіа сприймають як чергову спробу затягнути переговори. Це підтверджує і Володимир Зеленський. 22 серпня він прямо заявив, що РФ намагається уникнути саміту.

"Саме на рівні лідерів має вирішуватися питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було", – сказав Зеленський.

Серед іншого, тут варто враховувати і психологічні чинники. Приміром, канцлер Німеччини припустив, що Путіну може бракувати рішучості для прямих переговорів із Зеленським.

На такий випадок європейські лідери готують нові санкції, зазначає The Telegraph.

"Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься від переговорів або відмовиться від них, це стане ще одним поштовхом для санкцій", – сказало виданню джерело в уряді Британії.

Також, за словами джерел, Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як американський лідер ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти.

Втім, чи готовий до тиску на Росію приєднатися Трамп і все ж таки вдарити американськими санкціями по агресорах – це питання поки що лишається без відповіді. Напередодні президент США вкотре заявив, що ухвалить рішення через 2 тижні.