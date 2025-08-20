ua en ru
Мелоні пропонує гарантії для України у форматі "легкого НАТО": деталі від Bloomberg

Середа 20 серпня 2025 22:10
Мелоні пропонує гарантії для України у форматі "легкого НАТО": деталі від Bloomberg Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку, якщо на неї знову нападе Росія.

За словами джерел агенства, Мелоні просуває пропозицію, рівнозначну колективним гарантіям в дусі НАТО, але без справжнього членства в Альянсі.

Варіант "легкого НАТО" (NATO-light) значно поступається колективним зобов’язанням Альянсу, зазначеним у статті 5 Статуту НАТО. Однак він передбачає, що країни, які уклали двосторонні угоди з Україною, оперативно узгоджуватимуть свої дії у разі нападу.

Так, союзники зможуть надати Києву швидку та тривалу оборонну підтримку, економічну допомогу, а також запровадити санкції проти Росії. Однак не зрозуміло, чи мають на увазі такі плани відправку європейськими країнами своїх військових в Україну.

Водночас, як зазначили співрозмовники Bloomberg, дискусії тривають, і зміст пропозицій може змінитися.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Водночас після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.

