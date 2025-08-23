Зеленский в США, Путин тянет время. Главное о мирных переговорах за неделю

Главное:

Чем завершилась встреча Зеленского и Трампа?

Какова роль территориальных вопросов в переговорах?

Какие гарантии безопасности обещают Украине?

Как готовится встреча с Путиным?

Главным событием недели стала встреча президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров с их визави Дональдом Трампом в Вашингтоне. Такой импровизированный саммит состоялся через считанные дни после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

18 августа Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где в Белом доме встретился с Дональдом Трампом. Позже состоялись коллективные переговоры Зеленского, Трампа и лидеров европейских государств. А после этого Трамп еще и провел телефонный разговор с Путиным.

Накануне приезда Зеленского в США многие вспоминали их последнюю встречу в Овальном кабинете в феврале, когда все закончилось громким спором и фактическим срывом визита. Однако, на этот раз обошлось без конфликта.

Трамп в очередной раз избежал однозначной поддержки одной из сторон, заявив, что симпатизирует как украинцам, так и россиянам. В то же время он пообещал Украине "очень хорошую защиту", но отметил, что перемирие как таковое не нужно – необходимо сразу большое мирное соглашение. Зеленский зато старался не акцентировать на потенциально конфликтных вопросах, вроде территориальных уступок.

В ходе встреч, по данным Financial Times, были представлены предложения и условия Украины относительно дальнейших переговоров.

Издание сообщает, что согласно им, Украина не согласится ни на одно соглашение, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня.

Также Киев отклоняет предложение РФ заморозить оставшуюся часть линии фронта, если украинские войска выйдут из частично оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, украинская сторона настаивает на полной компенсации от России убытков, которые потенциально могут быть оплачены из 300 млрд долларов российских суверенных активов, замороженных в западных странах.

Любое ослабление санкций должно быть только при условии, что Россия будет придерживаться будущего мирного соглашения и "играть честную игру".

Несмотря на масштабность, этот импровизированный саммит превратился скорее в "сверку часов". Дальнейшие переговоры продолжаются на более низком уровне и касаются нескольких сфер.

Территории

После встречи с Трампом Зеленский рассказал, что у него был "достаточно длинный" разговор по вопросу территорий. В частности, ситуацию анализировали прямо на карте, которую подготовили США, в то же время у украинской стороны тоже была собственная аналогичная карта.

Как пояснил Зеленский, такой наглядный разбор ситуации необходим для того, чтобы Трамп и его команда понимали, каковы реальные темпы продвижения российских оккупантов "на земле". Резюмируя, Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и Путиным лично.

Как сообщало Wall Street Journal, Зеленский во время переговоров с Трампом не отверг идею возможного обмена территориями, хотя, по информации РБК-Украина, это не соответствует действительности.

Впоследствии во время общения с журналистами Зеленский уточнил, что прежде чем говорить о том, на что готова Украина, надо узнать, на что готова Москва. Поэтому территориальный вопрос может быть предметно обсужден только на его встрече с Путиным.

Гарантии безопасности

Во время встречи в Вашингтоне США предлагали Украине аналог "5 статьи НАТО" в качестве гарантий безопасности, но без вступления в Альянс.

Автором идеи является премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая продвигает концепцию так называемого "легкого НАТО" (NATO-light), уточняет Bloomberg. Такая модель значительно слабее коллективных гарантий Альянса, закрепленных в статье 5 Устава НАТО. Однако концепция предусматривает, что страны, подписавшие соответствующее соглашение с Украиной, будут быстро координировать свои действия в случае агрессии.

Союзники смогут оперативно предоставить Украине оборонную поддержку, экономическую помощь и ввести санкции против России. Однако остается неясным, включают ли такие планы отправку европейских военных в Украину. По словам источников Bloomberg, переговоры продолжаются, и содержание предложений еще может быть изменено.

По информации источников Wall Street Journal, будущие гарантии безопасности для Украины будут включать четыре ключевых компонента: военное присутствие, системы противовоздушной обороны, поставки вооружения и механизмы мониторинга прекращения боевых действий.

По данным Financial Times, в рамках соглашения о гарантиях безопасности Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой. Также Киев и Вашингтон могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

Госсекретарь США Марко Рубио, который возглавил рабочую группу по созданию проекта гарантий безопасности, заявил, что после завершения конфликта, Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы. Он добавил, что США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.

Рубио сообщил, что сейчас идет координация США со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности. Вместе с тем, госсекретарь США считает, что самая сильная гарантия безопасности для Украины – мощная армия.

США планируют принимать лишь минимальное участие в гарантиях безопасности Украины, поэтому Европа должна взять на себя ключевую часть ответственности. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби озвучил эту позицию во время встречи с европейскими военными лидерами, отмечает Politico.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в Киеве, что гарантии будут иметь два слоя, чтобы Путин не подумал нападать на Украину снова.

"На первом слое будет установление какого-то мирного соглашения или прекращения огня, или сочетание того и другого ... И второй слой – это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа, – заявил Рютте.

Вместе с тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция. Но, по его словам, без участия России это "путь в никуда".

Реагируя на это, Зеленский объяснил, что Украине гарантии безопасности нужны для того, чтобы точно понимать – Россия не решится снова напасть. То есть это гарантии безопасности от агрессора, поскольку Россия напала на Украину, а не наоборот.

"Когда Россия поднимает вопрос о гарантиях безопасности, я честно говоря, пока не знаю кто им угрожает. Они на нас напали и они на нашей (земле - ред.). Я не совсем понимаю какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего? Поэтому для меня это пока не понятно в чем смысл реальный", – сказал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел первый координационный разговор с советниками по нацбезопасности, которые представляют Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

Он сообщил, что Украина вместе с командами других стран уже начала активную работу над военной компонентой обеспечения безопасности. В частности, идет разработка необходимых действий, если российская сторона и в дальнейшем будет затягивать войну.

Подготовка к встрече Зеленский-Трамп-Путин

Как сообщает Axios, Трамп рассчитывает, что встреча Зеленского и Путина состоится уже в этом месяце. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна состояться в течение ближайших двух недель.

"Президент США связался с российской стороной, и проговорил, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем трехстороннюю. Мы готовы к любым форматам, на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные и болезненные вопросы", – сообщил Зеленский по результатам переговоров в Белом доме.

Сам Трамп 19 августа подтвердил, что не планирует присутствовать на первой встрече лидеров Украины и России.

Путин якобы готов встретиться с Зеленским и подтвердил это в разговоре с Трампом 19 августа, сообщают источники AFP. Это заявление российский диктатор сделал в телефонном разговоре с Трампом, который звонил в Кремль в перерыве между переговорами в Белом доме с европейскими лидерами.

"Лидеры обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах", – заявил помощник Путина Юрий Ушаков после указанного разговора российского диктатора с Трампом.

Глава МИД России Сергей Лавров впоследствии уточнил, что Кремль предлагает повысить уровень представительства делегаций и вынести на повестку дня не только военные и гуманитарные вопросы, но и "политические аспекты урегулирования".

"Но поскольку эту идею воспринял положительно президент Трамп, мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию", – сказал Лавров.

Прямого подтверждения от Путина об участии во встрече до сих пор нет. Поэтому все эти заявления со стороны РФ ряд европейских медиа воспринимают как очередную попытку затянуть переговоры. Это подтверждает и Владимир Зеленский. 22 августа он прямо заявил, что РФ пытается избежать саммита.

"Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Но видим сейчас, что россияне делают все, чтобы встречи не было", – сказал Зеленский.

Среди прочего, здесь стоит учитывать и психологические факторы. К примеру, канцлер Германии предположил, что Путину может не хватать решимости для прямых переговоров с Зеленским.

На такой случай европейские лидеры готовят новые санкции, отмечает The Telegraph.

"Если Путин будет медлить, уклоняться от переговоров или откажется от них, это станет еще одним толчком для санкций", – сказал изданию источник в правительстве Британии.

Также, по словам источников, Путин согласился встретиться с Трампом на Аляске только после того, как американский лидер ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.

Впрочем, готов ли к давлению на Россию присоединиться Трамп и все же ударить американскими санкциями по агрессорам – этот вопрос пока остается без ответа. Накануне президент США в очередной раз заявил, что примет решение через 2 недели.