Питання територій буде обговорюватися між мною та Путіним, - Зеленський

Вівторок 19 серпня 2025 02:53
Питання територій буде обговорюватися між мною та Путіним, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій буде обговорюватися між ним та главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову глави держави з журналістами.

Зазначимо, що цієї ночі між президентом США Дональдом Трампом, Зеленським та європейськими лідерами відбулася зустріч у Білому домі.

Після неї український лідер поспілкувався з журналістами та розповів, що під час зустрічі у нього була "достатньо довга" розмова щодо питання територій. Зокрема, ситуацію розглядали прямо на мапі, яку підготували США, водночас у української сторони теж була така ж мапа. Так ось, що сказав Зеленський:

"У нас була довга бесіда про це, дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина сходу і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу і інша крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму, масованих, тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика частина, тому що у росіян сильна армія", - заявив президент.

Він наголосив, що такі моменти важливі не для того, щоб когось звинувачувати, а для того, щоб президент США розумів, які є реальні просування армій, і яка є сила у Збройних сил України.

"Наприклад, є чіткі цифри, яких не було (на мапі, - ред.), що за 1000 днів до 1% нашої території було окупованого росінами. Люди думають, 20% чи 18% — а було до 1%. Це трішки змінює фокус. Для нас фокус на правду і на реальність, (це - ред.) трішки змінює баланс того, яка сила у російської армії, і яка сила у української армії", - сказав Зеленський.

Також український лідер зазначив, що ця зустріч була першою у нього, коли він міг говорити з Трампом і його командуючий, "не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись" в кожному квадратному кілометрі.

Резюмуючи Зеленський додав, що питання територій залишиться між ним та Путіним.

"Мені здається, президент (США, - ред.) почув, бачив це, і це важлива інфрмація. І тому питання територій — це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", - резюмував президент.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, що після переговорів у Білому домі Трамп зробив пост у соцмережах. У публікації він розповів, що після зустрічі дзвонив главі Кремля Володимиру Путіну.

Також він анонсував, що вже розпочав підготовку двосторонньої зустрічі між Зеленським і Путіним, після чого буде ще одна - вже тристороння зустріч, в якій візьме участь, зокрема, і він.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, зустріч відбудеться протягом наступних двох тижнів. Місце поки що визначається.

Також зазначимо, що після саміту Трампа і Путіна на Алясці, який відбувся в ніч на 16 серпня, в ЗМІ з'явилися дані про вимоги РФ щодо "обміну територій". Про обмін також говорила і американська сторона. Власне, у зв'язку з цим і пролунав коментар Зеленського.

