Пентагон заявив про мінімальну роль США в гарантіях безпеки для України, - Politico
США не готові стати головним гарантом безпеки України. Європейським союзникам доведеться взяти більшу частину зобов’язань на себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
США планують брати лише мінімальну участь у гарантіях безпеки України, тож Європа має взяти на себе ключову частину відповідальності. Заступник міністра оборони США Елбридж Колбі озвучив цю позицію під час зустрічі з європейськими військовими лідерами.
Представники Великобританії, Франції, Німеччини та Фінляндії просили Вашингтон пояснити, яку саме допомогу він готовий надати у військовій та авіаційній сферах для підтримки можливої мирної угоди між Україною та Росією.
Шестеро співрозмовників Politico серед американських і європейських чиновників підтвердили дискусії, що відбулися на зустрічі з Пентагоном і на позачерговому саміті НАТО.
Подібні заяви викликають тривогу в союзників. Головна причина - курс президента США Дональда Трампа на перекладання відповідальності за гарантії безпеки України на європейські країни.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 18 серпня Трамп оголосив про підготовку зустрічі лідерів України та Росії.
18 серпня у Білому дому відбулася зустріч президентів України, США та європейських лідерів. Ключовою темою переговорів стали гарантії безпеки для України. Наразі відомо, що союзники розглядають можливість надати їх за принципом 5-ї статті НАТО, але поза межами Альянсу.
Тим часом Трамп відмовляється від розміщення американських військ в Україні, але водночас говорить про можливу авіаційну підтримку Києва у межах майбутньої угоди з Москвою.
В Кремлі своєю чергою відкидають ідею гарантій безпеки Україні без участі Росії і наполягають на нейтральному статусі Києва. Раніше в Москві заявляли, що нібито "згодні" на гарантії безпеки для України. Але вони повинні забезпечуватися на рівну за участі Китаю, США та декількох країн Європи.
Президент Володимир Зеленський вже пояснив, чому Китай не стане гарантом безпеки для України.