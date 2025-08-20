В РФ кажуть, що "згодні" на гарантії безпеки для України за участі Китаю та США

Росія стверджує, що нібито згодна на гарантії безпеки для України. Але вони повинні забезпечуватися на рівну за участі Китаю, США та декількох країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу російського МЗС Сергія Лаврова, якого цитують росЗМІ.

Лавров заявив російським ЗМІ, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція.

Але, як стверджує глава російського МЗС, без участі Росії це "шлях у нікуди".

"Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без РФ - це утопія, це шлях в нікуди", - заявив він.