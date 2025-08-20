ua en ru
В РФ кажуть, що "згодні" на гарантії безпеки для України за участі Китаю та США

Москва, Середа 20 серпня 2025 14:32
В РФ кажуть, що "згодні" на гарантії безпеки для України за участі Китаю та США Фото: глава російського МЗС Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія стверджує, що нібито згодна на гарантії безпеки для України. Але вони повинні забезпечуватися на рівну за участі Китаю, США та декількох країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу російського МЗС Сергія Лаврова, якого цитують росЗМІ.

Лавров заявив російським ЗМІ, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція.

Але, як стверджує глава російського МЗС, без участі Росії це "шлях у нікуди".

"Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без РФ - це утопія, це шлях в нікуди", - заявив він.

Гарантії безпеки для України

Під час зустрічі президентів України, США та європейських лідерів у Білому домі 18 серпня ключовою темою переговорів стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглядають можливість надати їх за принципом 5-ї статті НАТО, але поза межами Альянсу.

Дональд Трамп наголосив, що США братимуть участь у цьому процесі, однак провідну роль мають відіграти європейські країни. При цьому він виключив відправку американських військ в Україну. Проте не виключається, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки.

Водночас "коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування на території України.

За даними ЗМІ, Росія готова обговорити гарантії безпеки для України, але за участі Китаю.

