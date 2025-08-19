РФ хоче спочатку двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню, - Зеленський

Росія запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч на рівні лідерів. Потім Москва хоче зустріч у тристоронньому форматі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського за результати переговорів у Білому домі.

"Президент США зв'язався з російською стороною, і проговорив, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім тристоронню. Ми готові до будь-яких форматів, на рівні лідерів, бо тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні та болючі питання", - сказав він.

Президент наголосив, що Україна готова до двосторонньої зустрічі з диктатором Володимиром Путіним і до тристоронньої, але питання в тому, як пройде двостороння зустріч.

"Ми не знаємо жодних деталей щодо двосторонньої зустрічі. Ми з президентом США проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни. І бажання закінчення війни - це дипломатична зустріч на рівні лідерів", - додав Зеленський.

За його словами, якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то Україна просить США діяти відповідно. Йдеться про тиск з американського боку.

При цьому Зеленський додав, що "ми розуміємо, які формати можуть бути, тому є ймовірність, що наша зустріч може відбутися".

"Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі якісь глобальні, безумовно, справедливі, щодо сізфаєру тощо, то у рускіх з'явиться сто умов з їх боку. Тому я вважаю, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який є розвиток цього шляху до закінчення війни", - заявив президент.





Коли Трамп зателефонував Путіну

За словами Зеленського, спочатку була розмова у двосторонньому форматі, а потім в - розширеному, коли сторони детальніше обговорили кроки щодо гарантій безпеки і можливих зустрічей.

"І після цього президент Трамп сказав, що я зараз піду і буду обговорювати це з Росією, з Путіним, щоби повернутись до вас з фідбеком, і ми проговорили фідбек. Після цього повернулись в Овальний кабінет разом з президентом, президент (Трамп, - ред.) сказав, що пропонується двосторонній формат, а потім перейдемо до тристороннього", - пояснив президент.

Дати зустрічі ще немає

"Дати не встановлено, ми тільки після цієї продуктивної зустрічі з президентом та іншими нашими колегами, що курс іде на тристоронню зустріч, і якщо Росія запропонувала президенту США спочатку двосторонню зустріч, Україна ніколи не зупиниться на шляху до миру, Україна готова до будь-якого формату, але на рівні президентів", - заявив Зеленський.