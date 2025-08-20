Без помилок Будапешту. Україна готує військову компоненту нових гарантій безпеки

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів першу і дуже тривалу координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Єрмак написав у Telegram.

"Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку "Будапешту" та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок", - заявив він.

За словами Єрмака, Україна разом з командами інших країн вже розпочала активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки. Зокрема, йде розробка необхідних дій, якщо російська сторона й надалі затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів.

"Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни, і ми вдячні президенту Трампу, всім в Америці, всім в Європі за підтримку. Відповідні кроки мають зробити росіяни, або - відчути додатковий дійсно болісний тиск світу", - написав Єрмак.

Він такод повідомив, що Україна домовилась з партнерами координувати позиції на щоденній основі.

Гарантії безпеки для України

18 серпня у Білому домі відбулася зустріч за участі президента України та лідерів США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генерального секретаря НАТО. Основною темою переговорів стали гарантії безпеки для України.

Союзники обговорили можливість створення механізму захисту, який за змістом був би подібний до статті 5 НАТО, але діяв би поза межами Альянсу.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати готові взяти участь у таких гарантіях. Водночас він підкреслив, що головна відповідальність має бути покладена на європейських партнерів, і заявив, що відправка американських військових до України виключається.

Водночас після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.