Європа введе санкції проти РФ, якщо Путін уникатиме переговорів, - Telegraph

Європейські лідери можуть запровадити санкції проти Росії. Це станеться, якщо диктатор Володимир Путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з лідерами України і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Співрозмовник видання заявив, що Британія та ЄС готують нові санкції проти Росії. "Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься від переговорів або відмовиться від них, це стане ще одним поштовхом для санкцій", - сказало джерело в уряді Британії. Також, за словами джерел, диктатор Путін погодився зустрітися з президентом США Дональд Трампом на Алясці лише після того, як американський лідер ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти.