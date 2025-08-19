Путін сказав Трампу, що готовий зустрітися із Зеленським, - AFP

Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. І підтвердив це в сьогоднішній розмові з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами джерела, знайомого з ходом обговорень, Путін дав згоду на зустріч із Зеленським. Цю заяву він зробив у телефонній розмові з Трампом, який телефонував до Кремля в перерві між перемовинами в Білому домі з європейськими лідерами. Зазначимо, німецький канцлер Фрідріх Мерц уже заявив, що зустріч між Путіним та Зеленським має відбутися протягом двох тижнів. А місце ще має бути погоджено.