Путін сказав Трампу, що готовий зустрітися із Зеленським, - AFP

Вівторок 19 серпня 2025 01:57
Путін сказав Трампу, що готовий зустрітися із Зеленським, - AFP Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Російський диктатор Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. І підтвердив це в сьогоднішній розмові з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами джерела, знайомого з ходом обговорень, Путін дав згоду на зустріч із Зеленським. Цю заяву він зробив у телефонній розмові з Трампом, який телефонував до Кремля в перерві між перемовинами в Білому домі з європейськими лідерами.

Зазначимо, німецький канцлер Фрідріх Мерц уже заявив, що зустріч між Путіним та Зеленським має відбутися протягом двох тижнів. А місце ще має бути погоджено.

Нагадаємо, за підсумками зустрічей у Білому домі американський президент заявив, що розпочав підготовку саміту Зеленського та Путіна. За його словами, незабаром має бути оголошено місце такої зустрічі.

Дональд Трамп також наголосив, що після цього має пройти тристоронній саміт за його участю. Який, як очікується, може покласти край російсько-українській війні.

Наразі офіційно відомо, що Путін готовий підвищити рівень переговорів з Україною. Як заявив його помічник Юрій Ушаков, також було висловлено підтримку продовжити контакти на рівні переговорних делегацій.

Як пише Axios, Трамп сподівається, що зустріч між Путіним та Зеленським встигнуть організувати до кінця серпня. До цього попередньо називалася дата 22 серпня, але її поки що не підтверджено. Як і місце проведення саміту.

