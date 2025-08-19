Трамп сподівається на зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня, - Axios

Президент США Дональд Трамп розраховує, що зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна буде вже цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равида в соцмережі Х.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч між Путіним і Зеленським має відбутися протягом найближчих двох тижнів. Він додав, що місце зустрічі ще має бути узгоджене.

"Джерело, обізнане про ситуацію, повідомило, що є надія провести зустріч Путіна і Зеленського до кінця серпня", - пише він.

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч з 18 на 19 серпня президент США Дональд Трамп провів переговори із Зеленським та європейськими лідерами щодо питання завершення війни. Зустріч відбулася після того, як у п'ятницю у президента США був саміт із Путіним.

Вже після сьогоднішній зустрічі в Білому домі Трамп анонсував, що говорив із главою Кремля, і додав, що розпочав підготовку зустрічі між Путіним і Зеленським, після якої відбудеться тристороння зустріч, у якій уже братиме участь і він.

"По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і почав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще належить визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч, у якій візьмуть участь два президенти і я", - написав він.

Паралельно російським ЗМІ дав коментар помічник Путіна Юрій Ушаков. Він повідомив, що лідери обговорили можливість підвищити рівень переговорів з Україною.