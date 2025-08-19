ua en ru
Україна після війни зможе укладати угоди про оборону з різними країнами, - Рубіо

Вівторок 19 серпня 2025 06:22
Україна після війни зможе укладати угоди про оборону з різними країнами, - Рубіо Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення конфлікту, Україна має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Очільник американської дипломатії зазначив, що будь-яка суверенна країна світу має право вступати в оборонні союзи з іншими країнами. І це стосується не лише НАТО - США мають такі альянси з Південною Кореєю та Японією, окремі країни також укладають подібні союзи одна з одною.

"І тому всі визнають, - навіть уперше і російська сторона під тиском чи за пропозицією президента Трампа - що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - сказав Рубіо.

Він зазначив, що зараз триває координація США зі своїми європейськими та неєвропейськими союзниками для створення таких гарантій безпеки.

"Це буде тим елементом, який обов’язково має бути закріплений після мирної угоди, щоб Україна почувалася захищеною у майбутньому", - зазначив держсекретар.

Рубіо переконаний, що найсильніша гарантія безпеки для України - потужна армія.

Він також додав що США більше не надають Україні зброю безплатно - відтепер її допомагають закуповувати і постачати країни Європи через НАТО.

Гарантії безпеки для України

За підсумками зустрічі в Білому домі 18 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки для України розроблять європейські союзники в координації зі США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані впродовж десяти днів.

Видання Financial Times повідомило, що в обмін на гарантії та фінансову допомогу від європейських партнерів, Україна зобов’яжеться придбати озброєння і техніку на суму 100 млрд доларів, а також підписати угоду з американськими компаніями на виробництво дронів обсягом 50 млрд доларів.

