Зеленський полетів в Європу, а Путін причетний до катастрофи MH17: новини за 8 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Візит Володимира Зеленського до Великої Британії

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Лідери обговорили реалізацію української формули миру, вступ нашої країни до ЄС та низку інших питань.

Окрім цього Зеленський закликав Сполучене Королівство передати ЗСУ літаки. Він заявив, що пишається українськими ВПС, та додав, що Україні потрібні літаки, щоб вести війну з Росією.

Також він зустрівся з королем Чарльзом III. Президент мав аудієнцію з британським королем у Букінгемському палаці.

За результатами візиту Зеленського прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.

Зустріч Зеленського з Олафом Шольцем та Емануелем Макроном

Ввечері середи, 8 лютого, Зеленський прибув з візитом до Франції. У нього запланована зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Детально про візит президента можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Зустрічі з Макроном і Шольцем: головне про поїздку Зеленського до Франції".

Російський диктатор Володимир Путін причетний до катастрофи MH17

Як зазначили слідчі, вони мають переконливі докази того, що Путін особисто погодив поставку ЗРК до України, яким пізніше було збито літак "Малазійських авіаліній".

Пізніше спільна слідча група (JIT) з розслідування збиття рейсу MH17 опублікувала перехоплену розмову російського диктатора Володимира Путіна з колишнім ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким, яка відбулася 15 листопада 2017 року.

Землетруси у Туреччині

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, що сталося 6 лютого, вже сягнула більш як дев'ять тисяч, ще майже 53 тисячі людей отримали поранення.

Українські рятувальники, які прибули до Туреччини для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу, попередньо виконуватимуть свої завдання протягом 10 діб.

При цьому сьогодні, 8 лютого, Туреччину сколихнули нові землетруси. Вони сталися на півдні та у центрі країни.