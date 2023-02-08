Кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині вже сягнула більш як дев'ять тисяч

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, що сталося 6 лютого, вже сягнула більш як дев'ять тисяч, ще майже 53 тисячі людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Star .

"На цей час кількість загиблих становить 9057 людей, є 52979 поранених, крім того, 6444 будівлі зруйновано", - сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Турецький президент також заявив, що вони призначили додаткових губернаторів округів, щоб в кожній провінції міністр супроводжував відновлення від наслідків катастрофи.

Президент Ердоган оголосив про введення надзвичайної ситуації, яка триватиме 3 місяці та охопить 10 провінцій.