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Кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині вже сягнула більш як дев'ять тисяч

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Туреччина, Середа 08 лютого 2023 18:06
Кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині вже сягнула більш як дев'ять тисяч Фото: кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині вже сягнула більш як дев'ять тисяч (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, що сталося 6 лютого, вже сягнула більш як дев'ять тисяч, ще майже 53 тисячі людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Star.

"На цей час кількість загиблих становить 9057 людей, є 52979 поранених, крім того, 6444 будівлі зруйновано", - сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Турецький президент також заявив, що вони призначили додаткових губернаторів округів, щоб в кожній провінції міністр супроводжував відновлення від наслідків катастрофи.

Президент Ердоган оголосив про введення надзвичайної ситуації, яка триватиме 3 місяці та охопить 10 провінцій.

Крім того, за його словами, в Туреччині виділили ресурс у 100 мільярдів лір на відновлення інфраструктури та для допомоги людям, які цього потребують.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, наказав відправити до Туреччини гуманітарну допомогу. Також туди виїхали українські рятувальники, які допоможуть у розборі завалів.

Детальніше про землетруси в Туреччині та сусідніх до неї країнах, що стались 6 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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