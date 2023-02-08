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Британська розвідка описала тактику боїв за дельту Дніпра

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Україна, Середа 08 лютого 2023 08:28
Британська розвідка описала тактику боїв за дельту Дніпра Фото: На Кінбурнській косі продовжуються бої (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З того часу, як у листопаді 2022 року Росія вивела свої війська із західного берега Дніпра, на складній мережі островів і водних шляхів, що становлять дельту Дніпра, тривали бойові дії та розвідка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, російські сили використовували невеликі човни, щоб зберегти свою присутність на ключових островах, а Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів.

За даними британської розвідки, обидві сторони також розмістили невеликі групи на Кінбурнській косі, яка панує над Дніпровською затокою.

"Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки і попереджати про будь-які спроби противника розпочати великий наступ через річку. Вкрай малоймовірно, що Росія спробує форсувати Дніпро штурмом: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російська армія вивезла викрадені колекції музею Херсона до нині окупованого Генічеська.

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