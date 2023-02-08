Справа MH-17: слідчі опублікували розмову Путіна з ексватажком "ЛНР"

Спільна слідча група (JIT) з розслідування збиття рейсу MH17 опублікувала перехоплену розмову російського диктатора Володимира Путіна з колишнім ватажком "ЛНР" Ігорем Плотницьким, яка відбулася 15 листопада 2017 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане JIT.

Зазначено, що це перша оприлюднена розмова безпосередньо російського диктатора Путіна з ватажками "Л/ДНР".

Плотницький, в свою чергу, скаржився на поганий рівень життя на окупованій території, а пропозицію Медведчука підтримав.

У ході розмови Путін розпитував ексватажка про перебіг бойових дій, економічне становище та цікавився ініціативою екснардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука щодо обміну полоненими.

Нагадаємо, слідчі з'ясували, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1" до України у 2014 році, яким пізніше було збито літак "Малазійських авіаліній".

Генеральний прокурор України Андрій Костін прокоментував оприлюднені сьогодні матеріали щодо причетності Путіна до збиття літака MH17. За його словами, "тепер ні в кого немає сумнівів",

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