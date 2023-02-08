Ракетний удар по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки (фото, відео)
Російська армія пізно ввечері 7 лютого обстріляла Харків. Ворожі ракети влучили в об'єкт промисловості та Центральний парк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Вчора близько 23:00 ворог випустив по місту декілька ракет, попередньо С-300. З них 4 ракети влучили в об'єкт цивільної промисловості. Внаслідок удару зруйновані будівлі, на місці влучання виникла масштабна пожежа.
Фото: у Харкові після обстрілу виникла масштабна пожежа (t.me/synegubov)
Також російські ракети влучили на територію Центрального парку. На щастя, ніхто не постраждав.
У Харкові триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Нагадаємо, ввечері 7 лютого у Харкові пролунала серія вибухів, міська влада повідомляла про 6 "прильотів".
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