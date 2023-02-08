ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина

Новость на русском →
Чернігівська область, Середа 08 лютого 2023 19:17
В результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина Фото: в результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина (t.me ok_pivnich1)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 лютого, в результаті російського обстрілу загинула людина, ще двоє знаходяться в тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне".

Від російської атаки, що вони військові РФ сьогодні близько полудня два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет у район Семенівки, а саме в промислову будівлю.

Військові РФ сьогодні здійснили пуск двох ракет у район села Семенівка Чернігівської області. Ракети влучили в промислову будівлю, в результаті чого одна людина загинула, ще двох людей змогли дістати з під завалів, проте нині вони перебувають в лікарні у важкому стані.

Також ОК Північ повідомило, що нині ще одна людина знаходиться під завалами.

Фото: в результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина (t.me ok_pivnich1)

Наразі ж на місці прильоту триває розбір завалів та робота рятувальних служб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ракети Черниговская область Війна Росії проти України
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"