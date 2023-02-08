В результаті російського обстрілу Чернігівської області загинула людина
Сьогодні, 8 лютого, в результаті російського обстрілу загинула людина, ще двоє знаходяться в тяжкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне".
Від російської атаки, що вони військові РФ сьогодні близько полудня два реактивних літаки, які здійснили пуск двох ракет у район Семенівки, а саме в промислову будівлю.
Військові РФ сьогодні здійснили пуск двох ракет у район села Семенівка Чернігівської області. Ракети влучили в промислову будівлю, в результаті чого одна людина загинула, ще двох людей змогли дістати з під завалів, проте нині вони перебувають в лікарні у важкому стані.
Також ОК Північ повідомило, що нині ще одна людина знаходиться під завалами.
Наразі ж на місці прильоту триває розбір завалів та робота рятувальних служб.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили з авіації по Семенівській громаді у Чернігівській області.
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