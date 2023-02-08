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Південь та центр Туреччини сколихнули нові землетруси

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Анкара, Середа 08 лютого 2023 10:50
Південь та центр Туреччини сколихнули нові землетруси Фото: у Туреччині стався новий землетрус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччину сьогодні, 8 лютого, сколихнули нові землетруси. Вони сталися на півдні та у центрі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Сейсмологи фіксують, що у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Вони не такі потужні та руйнівні, як були раніше.

Південь та центр Туреччини сколихнули нові землетруси

Нові підземні поштовхи фіксують у центральний та південних регіонах Туреччини. Один з найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.

Інші землетруси у Туреччині були легшими та менш відчутними. У Сирії також зафіксували невеликий підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.

Південь та центр Туреччини сколихнули нові землетруси

Нагадаємо, станом на 9:00 кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині зросло 6234 осіб.

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