Південь та центр Туреччини сколихнули нові землетруси
Туреччину сьогодні, 8 лютого, сколихнули нові землетруси. Вони сталися на півдні та у центрі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Сейсмологи фіксують, що у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Вони не такі потужні та руйнівні, як були раніше.
Нові підземні поштовхи фіксують у центральний та південних регіонах Туреччини. Один з найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.
Інші землетруси у Туреччині були легшими та менш відчутними. У Сирії також зафіксували невеликий підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.
Нагадаємо, станом на 9:00 кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині зросло 6234 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.