Британія розширить програму підготовки морпіхів та пілотів винищувачів для ЗСУ

Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Сунак пояснив, що сьогодні домовився з президентом України Володимиром Зеленським про розширення програми підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів.

"Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій", - додає він.

Сунак додав, що візит президента Зеленського до Британії символізує "довільну дружбу" двох націй. Він застерігає, що Україну не можна знову залишати вразливою.

Також прем'єр-міністр Британії додав, що уряд піде далі та швидше, щоб допомогти українському уряду.